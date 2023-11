Mais de 6,9 mil vagas de trabalho estão disponíveis esta semana no RS

publicidade

As agências FGTAS/Sine disponibilizam, esta semana, 6.921 vagas de emprego. Desse total, 6.112 são permanentes, 704 temporárias, 48 para menor aprendiz e 21 para estágio. O destaque é o setor de indústria com 38% das vagas fixas, seguido pelo comércio, com 24%. Desse total, 74% não exigem experiência e 23% não exigem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, em 25% das oportunidades, é necessário ensino fundamental completo e, em 24%, ensino fundamental incompleto. Sobre a remuneração das oportunidades, em 45% delas, os empregadores oferecem de dois a três salários mínimos e, em 20%, o valor fica entre um e meio e dois salários.

Erechim é a cidade com maior número de vagas permanentes, com 607. Em seguida está Getúlio Vargas, com 372, Santa Maria, com 246, Igrejinha, com 187 e Alvorada, com 185. Entre as ocupações disponíveis estão alimentador de linha de produção (1.449), operador de caixa (279), vendedor de comércio varejista (202), motorista de caminhão (198), faxineiro (174) e atendente de lojas e mercados (162) .

Das vagas temporárias, o setor com mais oportunidades é o de serviços, com 49% das ocupações, seguido pelo comércio com 32% das vagas. Em 82% do total, os recrutadores não exigem experiência e, em 24%, exigem ensino médio incompleto. A faixa salarial de 65% das oportunidades fica entre dois e três salários mínimos.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade, serão cadastrados no sistema e, aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. A relação de endereços das unidades está disponível no site. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Agências com maior número de vagas permanentes

. Erechim (607)

. Getúlio Vargas (372)

. Santa Maria (246)

. Igrejinha (187)

. Alvorada (185)



Ocupações com maior número de vagas permanentes

. alimentador de linha de produção (1.449)

. operador de caixa (279)

. vendedor de comércio varejista (202)

. motorista de caminhão (198)

. faxineiro (174)

. atendente de lojas e mercados (162)

. repositor de mercadorias (153)

. auxiliar nos serviços de alimentação (134)

. ajudante de motorista (115)

. vendedor em domicílio (88)



Agências com maior número de vagas temporárias

. Capão da Canoa (205)

. Rio Pardo (75)

. Cruz Alta (60)

. Porto Alegre (59)

. Torres (38)



Ocupações com maior número de vagas temporárias

. alimentador de linha de produção (117)

. operador de caixa (109)

. repositor de mercadorias (77)

. atendente de lojas e mercados (75)

. trabalhador da cultura de milho e sorgo (75).



Vagas de estágio

. Glorinha (5)

. Sapucaia do Sul (2)

Ocupações para estágio

. auxiliar de escritório (5)

. professor de nível superior na educação infantil (5)



Vagas de menor aprendiz

. Taquara (30)

. Erechim (8)

Ocupações para menor aprendiz

. sapateiro (calçado sob medida) (30)

. embalador a mão (8)