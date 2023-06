Petrobras abre inscrições para estágio no RS e outros estados

publicidade

Começaram nesta quarta-feira as inscrições para novo programa de estágio da Petrobras. A expectativa é de mais de 200 vagas em 11 estados brasileiros. As inscrições devem ser realizadas pelo site até as 12h do dia 16/06. As provas online, que são a primeira etapa do processo seletivo, também devem ser realizadas pelo mesmo endereço até a mesma data. A Petrobras não realizava processo seletivo para estagiários desde 2019.

A bolsa-auxílio mensal é de R$1.825. As oportunidades são para os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e Pernambuco.

Os cargos são oferecidos a estudantes de cursos superiores de Administração, Análise de Dados, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas), Contabilidade, Direito, Engenharias (Computação, Automação e Controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química), Estatística, Geologia e Serviço Social. O detalhamento sobre cursos, local de atuação, entre outras informações, estão disponíveis nos sites da Petrobras e do CIEE.

Há reserva de 30% das vagas oferecidas para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência. O regime de estágio será híbrido, com atividades home-office e nas dependências da empresa. A carga horária de estágio é de quatro horas diárias, em compatibilidade com o horário escolar.

O estágio tem duração de 12 meses. Neste período, além das atividades rotineiras, os estagiários participarão de treinamentos na Universidade Petrobras e passarão por desafios, nos quais equipes multidisciplinares compostas por estudantes serão instadas a apresentar soluções para problemas reais das diversas áreas da Petrobras. Os estagiários também serão acompanhados por especialistas em gestão de projetos externos, passarão por mentoria de carreira e terão suporte técnico de padrinhos internos na Petrobras.

Além de prova on-line, o processo seletivo compreende análise comportamental e exames médicos admissionais. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site. A previsão é de que as admissões comecem a partir de setembro.

Benefícios

A Petrobras oferece bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses, conforme prevê a legislação.