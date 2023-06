RS tem quase 6 mil vagas de emprego disponíveis nesta semana

publicidade

Nesta semana, no Rio Grande do Sul, as agências FGTAS/Sine disponibilizam 5.735 oportunidades de emprego. Desse total, 5.368 são permanentes, 327 temporárias, 16 para menor aprendiz e 24 para estágio. Das vagas disponíveis nas unidades, 30% não aceitam pessoas com deficiência e 64% aceitam pessoas com deficiência.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

A partir desta segunda-feira, serão realizadas entrevistas de emprego em algumas agências. Interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. A relação de endereços das unidades está disponível no site: https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Agências FGTAS/Sine com mais oportunidades permanentes:

Erechim (498)

Teutônia (336)

Parobé (327)

Garibaldi (167)

Três Coroas (165)

Ocupações com mais vagas permanentes abertas:

Alimentador de linha de produção (995)

Costureiro na confecção em série (199)

Operador de caixa (166)

Vendedor de comércio varejista (166)

Atendente de lojas e mercados (148)

Abatedor (137)

Trabalhador polivalente da confecção de calça (128)

Faxineiro (107)

Auxiliar nos serviços de alimentação (99)

Pedreiro (86)

Vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Na Capital e Região Metropolitana, as agências FGTAS/Sine tem 1.436 vagas, sendo 38% das oportunidades no setor da indústria e 30% serviços. Do total das ocupações disponibilizadas 65% não exigem experiência, 28% exigem Ensino Médio completo e 37% das vagas oferecem de 2 a 3 salários-mínimos.

Agências com mais vagas na Capital e região:

Parobé (189)

Porto Alegre (137)

Igrejinha (124)

Nova Santa Rita (96)

Cachoeirinha (92)

Ocupações com mais vagas em POA e RM:

Alimentador de linha de produção (135)

Recreador (75)

Atendente de lojas e mercados (57)

Operador de caixa (52)

Auxiliar de logística (48)

Pedreiro (45)

Vendedor de comércio varejista (38)

Trabalhador polivalente da confecção de calça (32)

Vagas de Estágio

As agências FGTAS/Sine tem 24 vagas abertas para estágio. As unidades com maior número de vagas são Encantado (5) e Estância Velha (4). As ocupações com as maiores quantidades de vagas são: alimentador de linha de produção (5) e professor de nível médio na educação infantil (4).

Vagas de Menor Aprendiz

Das 16 vagas abertas para Menor Aprendiz, as agências FGTAS/Sine com mais vagas são de Caçapava do Sul (5) e Lagoa Vermelha (5). As funções com mais oportunidades são embalador a mão (10) e auxiliar de escritório (4).