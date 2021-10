Valor médio da gasolina comum no RS fica acima de R$ 6, aponta ANP

publicidade

O preço médio da gasolina comum no Rio Grande do Sul custa acima de R$ 6 em ao menos 29 municípios gaúchos. O levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) analisou o tabela de valores praticado entre os dias 10 e 16 de outubro. O custo também acompanha o valor médio no país de R$ 6,32, assim como 23 dos estados brasileiros e Distrito Federal.

Custando R$ 7,36 o litro, Bagé tem o maior preço médio do combustível dentre os municípios analisados pela ANP. O levantamento feito em nove postos locais mostrou que o litro da gasolina comum tinha preço mínimo de R$ 7,09 chegando a R$ 7,49. Na contramão, ainda em patamar alto, Sapucaia do Sul registrou o menor preço médio: R$ 6,32 o litro.

Bagé também tem o maior custo médio de Diesel comum, vendido a R$ 5,39. No Estado, o valor médio ficou acima de R$ 5 também em Santana do Livramento e Santo Ângelo.

Em Porto Alegre, o valor médio da gasolina comum ficou em R$ 6,60. Nos 39 locais pesquisados pelo órgão, a comercialização do combustível oscilou entre R$ 6,47 e R$ 6,79. Já o Diesel foi vendido a R$ 4,73, em média.

A pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza semanalmente o levantamento de preços em 29 municípios, dentre eles Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande e Viamão. O número de postos de combustíveis consultados varia entre as cidades.