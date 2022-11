Vendas do varejo sobem 1,1% em setembro, mostra IBGE

publicidade

As vendas do comércio varejista subiram 1,1% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com setembro de 2021 sem ajuste, o índice teve alta de 3,2%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,8% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve queda de 0,7%.

Varejo ampliado

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 1,5% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal. Na comparação com setembro de 2021, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 1% em setembro de 2022. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 0,6% no ano e redução de 1,6% em 12 meses.

Seis das oito atividades tiveram taxas positivas na série com ajuste sazonal

Em setembro de 2022, na série com ajuste sazonal, seis das oito atividades pesquisadas estavam no campo positivo: Livros, jornais, revistas e papelaria (2,5%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (1,7%), Combustíveis e lubrificantes (1,3%), Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,2%), Tecidos, vestuário e calçados (0,7%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, e de perfumaria (0,6%). Por outro lado, duas atividades apresentaram resultados negativos: Móveis e Eletrodomésticos (-0,1%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,0%).

As duas atividades complementares do varejo ampliado ficaram estáveis frente a agosto: Veículo e motos, partes e peças com -0,1% e Material de construção, com 0,0%.

Veja Também

Vendas têm alta em 18 UFs na comparação com agosto

Na série com ajuste sazonal, 18 das 27 unidades da federação tiveram resultados positivos, com destaque para: Paraíba (4,5%), Rio de Janeiro (3,1%) e Pernambuco (2,3%). Por outro lado, nove atividades pressionaram negativamente, com destaque para Mato Grosso do Sul (-1,7%), Espírito Santo (-1,5%) e Roraima (-1,2%). Tocantins apresentou estabilidade (0,0%) na passagem de agosto para setembro.

Para a mesma comparação, no varejo ampliado, 14 das 27 unidades da federação tiveram queda, com destaque para: Goiás (-3,6%), Mato Grosso do Sul (-3,1%) e Santa Catarina (-2,0%). Por outro lado, 13 UFs tiveram resultados positivos, com destaques para: Rio de Janeiro (5,5%), Paraíba (2,5%) e Rio Grande do Sul (2,5%).

Frente a setembro de 2021, houve resultados positivos em 24 das 27 UFs, com destaque para: Paraíba (41,6%), Amapá (13,7%) e Roraima (13,2%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram: Rio de Janeiro (-3,1%), Bahia (-2,5%) e Pernambuco (-2,1%).

Já no comércio varejista ampliado, 16 UFs tiveram alta, com destaque para: Paraíba (25,0%), Mato Grosso (12,6%) e Tocantins (11,3%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 11 UFs, com destaque para Pernambuco (-13,6%), Bahia (-10,4%) e Ceará (-6,3%).