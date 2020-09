Árvore cai sobre carro e sinaleiras amanhecem com problemas em Porto Alegre

publicidade

As rajadas de vento na madrugada e o solo mais encharcado das chuvas dos últimos dias provocaram queda de uma árvore de grande porte e desligamentos de sinaleiras no amanhecer desta segunda-feira, em Porto Alegre. Até mesmo o Túnel da Conceição, no sentido bairro-Centro amanheceu sem iluminação, que foi restabelecida ainda no período da manhã.

No bairro Floresta, no cruzamento das ruas Félix da Cunha e Marquês do Pombal, uma vegetação de grande porte caiu sobre uma caminhonete Honda, de cor preta. Galhos também caíram sobre outros veículos. O motorista, que tinha deixado o carro minutos antes, não se feriu.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) isolaram a área, para que uma equipe de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizasse a remoção do tronco e galhos.

Semáforos situados na avenida João Goulart estiveram todos fora do ar no começo da manhã de ontem. Também houve falhas nas sinaleiras que ficam na avenida Protásio Alves com Palmeira, avenida Oscar Pereira com rua Sarmento Barata.