Ônibus do Grêmio chega com doações ao Gigantinho

Dois ônibus do Grêmio, carregados com doações, chegaram ao Beira-Rio por volta das 16h desta sexta-feira. Os materiais e mantimentos enviados pelo clube tricolor serão utilizados na ação desta noite, quando o Gigantinho será aberto para abrigar moradores de rua.

Assim que chegaram, as doações foram recebidas e organizadas por torcedores de Inter e Grêmio presentes no local. As manobras dos veículos enquanto estacionavam foram aplaudidas pelos presentes. Foram 700 cobertores, colchonetes, mantimentos para o sopão e café da manhã, além de 500 litros de água e 500 garrafas de isotônico que desembarcaram.

Mais de 300 pessoas são esperadas no Gigantinho, que ficará aberto entre 19h e 21h. Algumas já estão desde o meio da tarde aguardando a vaga ao lado do ginásio do Inter. O frio intenso, associado ao vento, deverá fazer com que a sensação térmica fique próxima a 0°C na Capital.

Chegou a contribuição do @Gremio para a ação desta noite. Membros das torcidas organizadas do Inter recebem as doações que irão ajudar na recepção das pessoas que serão abrigadas no Gigantinho. #ClubeDoPovo pic.twitter.com/YKLnuPDRei — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 5 de julho de 2019

Voluntários do @SCInternacional, que estão no local, ajudaram no desembarque das doações. Foram 700 cobertores, colchonetes, mantimentos para o sopão e café da manhã, além de 500 litros de água e 500 garrafas de isotônico. pic.twitter.com/7rgpz5wMMD — Grêmio FBPA (@Gremio) 5 de julho de 2019

Integrantes das cinco torcidas organizadas do Inter recebem as doações. “É muito emocionante. Dizem que torcedor organizado só faz arruaça. Está aí”, conta Wagner Deiques, um dos líderes de torcida. O vice-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Joel Lovato, organiza a chegada e distribuição dos colchões. “Hoje, vai ter sopão e amanhã de manhã uma café da manha reforçado, até umas 8h30min, que é quando a ação termina.”

Pela estimativa do Inter, mais de 10 mil peças de roupas foram doadas, além de 300 cestas básicas e 1000 cobertores. “Trouxe tênis e roupas novinhas. E ainda passei no super e comprei dez quilos de sobrecoxa de frango pro sopão”, revelou Rogério Nardi, enquanto tirava as coisas de seu carro, duarnte a tarde.

A mobilização também chegou ao vestiário do Inter. No início da tarde, a assessoria de imprensa do Inter informou que os atletas do grupo principal doarão 100 cestas básicas que serão entregues hoje à noite. Alguns dos jogadores foram conferir a chegada das doações. Erick, Roberto, Pedro e o Nonato estavam felizes com o que viam. “Também fiz minha contribuição. Convido as pessoas a virem trazer alguma peça de roupa que não usem mais”, disse o meia Nonato.

Ação de acolhimento social deverá atender cerca de 300 pessoas | Foto: Ricardo Giusti

“Hoje somos um só”

No aguardo para entrar, Carlos Roni descreveu o sentimento com a cena que assistia: “Eu sou gremista, mas estou muito feliz. Hoje somos um só”, disse ele, que perambula pelas ruas há 12 anos. “É a primeira vez que entro no Gigantinho”, sorri.

O casal Juliana Rosa e Israel Euclides se apertava em um abraço na fila, enquanto o portão não abria. Ela, colorada, ele, paulista e torcedor do Santos, vestindo uma bermuda em vez de uma calça. “Fomos assaltados, nos levaram tudo”, disse a moça.

A ação desta sexta-feira, inédita, é uma parceria entre o Inter, Prefeitura de Porto Alegre e Cozinheiros de Bem.

*Com informações do repórter Christian Bueller