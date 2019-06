Último sábado do outono será de sol e calor no Rio Grande do Sul

publicidade

O último sábado de outono será marcado por sol e calor. O dia começa com forte abafamento na região Oeste, e a mínima deverá ficar na casa dos 20°C. De acordo com a MetSul Meteorologia, as nuvens estarão presentes, alternando pouco com o sol.

O vento será fraco, com rajadas leves no quadrante Norte, favorecendo a manutenção do ar quente sobre o território gaúcho. No extremo Sul e em parte da Campanha, há possibilidade de chuva isolada e passageira, com possibilidade menor de chuvas mais intensas.

Em Porto Alegre, presença predominante será de sol entre nuvens. Mínimas devem ficar na casa dos 18°C, enquanto máxima será de 29°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 17°C / 26°C

Passo Fundo 18°C / 27°C

Santa Cruz do Sul 19°C / 32°C

Santa Maria 18°C / 30°C

Caxias do Sul 15°C / 24°C

Uruguaiana 21°C / 27°C

Santa Rosa 19°C / 31°C