Ação ambiental conscientiza sobre a importância da reciclagem em Porto Alegre

A pequena Helena, 2 anos de idade, adorou o catavento que recebeu das mãos de Edu Nunes, artista e servidor do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre, na manhã de sábado, 19. A criança foi trazida pelo pai, o pizzaiolo Reni Florentino, 33 anos, para passear na orla da praia do bairro Belém Novo, Zona Sul da capital, e interagir com os brinquedos do local. Curiosa, a menina caminhava por todos os cantos com a peça, confeccionada na hora por Edu com o auxílio de uma garrafa pet.

O DMLU esteve na orla para a segunda edição do projeto Linda Orla Limpa, criado para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem, separação e descarte correto do lixo gerado. “É um projeto bem bacana, proporciona uma boa integração”, disse Reni, contando que geralmente leva a filha mais cedo para passear no local. Além de trazer educadores ambientais, o projeto, que ocorre cada semana em uma praia, ainda demonstrou, entre outros, como funciona uma composteira, a partir de um modelo trazido pelos agentes do departamento.

“Também distribuímos sacolas, sempre com o intuito de empoderar a população. É preciso que o trabalho seja permanente e contínuo, para que possa atingir o maior número de pessoas”, afirmou Mauro Salinas, coordenador da Educação Ambiental do DMLU. A ação do último sábado também teve o apoio da subprefeitura do Belém Novo. O vereador Gilson Padeiro, líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal e morador do Belém Novo, esteve presente. “É importante a gente começar a fazer este tipo de ação. A comunidade em volta acaba se conscientizando e fazendo esta separação correta”, observou o vereador.

Ao longo dos sábados seguintes, o projeto já tem novas agendas. No próximo, o destino será a Praia do Veludo, também no Belém Novo. Por volta de abril, a edição final será na Usina do Gasômetro. No final, o departamento fará uma avaliação, e, se Linda Orla Limpa obtiver resultados positivos, é possível que seja também implementado em outros locais de Porto Alegre, como praças.