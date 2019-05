Ação conscientiza sobre câncer de boca em Porto Alegre

publicidade

Feridas ou caroços que não cicatrizam em 15 dias, áreas vermelhas ou brancas na boca, rouquidão persistente e dificuldade para falar, mastigar ou engolir são alguns do sintomas do câncer de boca. Para alertar a população sobre a doença, a Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou hoje uma ação de conscientização no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre. No local, foram colocados dez consultórios onde se realizou exames clínicos com a orientação de profissionais da área de odontologia para alertar quanto aos riscos da enfermidade.

O câncer de boca é uma doença crônica não transmissível e possui como principal fator de risco o tabagismo. As dicas de prevenção são para evitar o fumo, a não ingestão de bebidas alcoólicas e na medida possível diminuir a exposição ao sol excessiva. Um total de 60 profissionais entre dentistas, técnicos e auxiliares de saúde e estudantes de Odontologia realizaram a avaliação gratuita dos pacientes. A previsão era atender mais de 600 pessoas. A iniciativa faz parte da campanha Maio Vermelho, mês de luta contra o câncer bucal, e integra as ações do 31 de maio, Dia Estadual de Combate ao Câncer Bucal e Dia Mundial sem Tabaco, principal causa da doença.

A coordenadora de Saúde Bucal da SMS, Caroline Schirmer, disse que a campanha teve a finalidade de realizar o diagnóstico precoce do câncer de boca. O exame consistiu em examinar a língua, a bochecha, a gengiva, o céu da boca (palato), o assoalho (região embaixo da língua) e os lábios para identificar feridas que não cicatrizam.

"Caso o paciente tenha alguma ferida será encaminhado para o Centro de Especialidades de Odontologia para a realização de uma biópsia e o acompanhamento de um profissional", destacou. Segundo Caroline, o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas apresentam um estágio muito avançado da doença onde não se consegue operar ou realizar o tratamento do paciente. "A questão do câncer de boca é preocupante porque acaba isolando a pessoa da sociedade", ressaltou.

Nos últimos anos, as estimativas mostram cerca de 15 mil novos casos de câncer de boca, a cada ano, no Brasil. As taxas mundiais ainda confirmam que cerca de 50% dos casos evoluem para o óbito.

A coordenadora da Comissão de Promoção de Saúde do Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS), Juliana Romanini, disse que as ações do Maio Vermelho buscam conscientizar a população sobre a gravidade da doença que pode mutilar e matar, se não for tratada precocemente. “O foco principal da campanha é a importância do diagnóstico precoce, que faz toda a diferença e pode salvar vidas”, ressaltou. O Rio Grande do Sul estima a ocorrência de mil novos casos de câncer este ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Conforme Caroline, em 2018, foram examinadas 550 pessoas no evento da campanha, das quais 30% possuíam alguma lesão bucal. Do total de pessoas examinadas, 17,7% eram fumantes, 27,2% ex-fumantes e 55,1% não fumantes. A iniciativa do Maio Vermelho é uma ação conjunta da SMS, Fecomércio/RS e Sesc/RS, com apoio do Comitê de Entidades de Classe da Odontologia (Cecors), Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS), Secretaria Estadual da Saúde, Faculdades de Odontologia da Ufrgs e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).