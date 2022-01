Ação faz profissionais virarem personagens para vacinação de crianças em Porto Alegre

publicidade

Crianças acompanhadas dos pais que chegaram ao Centro de Saúde IAPI na manhã deste sábado para a primeira dose da vacina contra o Covid-19 foram recebidos por personagens que povoam o imaginário infantil. Branca de Neve, Minnie Mouse, Mulher-Maravilha, Naruto e Chiquinha foram algumas das caracterizações usadas pela equipe de saúde. “Decidimos fazer isso hoje por ser um evento destinado às crianças. Muitas delas têm medo da vacina e a equipe decidiu se caracterizar para acolhê-las e tranquilizá-las”, explica a coordenadora da imunização Joana Marona, 38.

A unidade é o único local destinado à vacinação pediátrica contra a Covid-19 hoje, entre as 9h e as 16h. Doses da Pfizer são destinadas a crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade, imunossupressão ou deficiência, a partir dos 5 anos de idade, enquanto o restante das crianças de 6 a 11 anos recebem a primeira dose da Coronavac. Joana diz que os pais eram, já na entrada, informados sobre a eficácia de ambas as vacinas - 95% na vacina do Butantã e 90,7% para a dose pediátrica da Pfizer.

Completando 6 anos neste sábado, Matheus Pereira Tassinari teve direito a "Parabéns a você" cantado pela equipe de saúde. Embora com o medo da agulha e o choro incontido, a mãe do menino afirma que o momento é de alegria. “Ele estava muito feliz pois sabe que com a vacina vai mandar o vírus embora”, disse a familiar, a nutricionista Anelise Papi, 38.

João Antônio da Silva Oliveira, 10 anos, confessa que não queria tomar vacina por causa da agulha, mas sabia que precisava. O pai, o microempresário Cristiano de Cássio de Oliveira, 42, revela que o avô do menino, Manoel, morreu em decorrência da Covid-19 há pouco mais de um ano. “Ele sabe da necessidade de tomar vacina por ter perdido o avô. Na família, só faltava ele ser vacinado”, disse.

Não há aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo na Capital. O serviço volta a ser oferecido na segunda-feira.