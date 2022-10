Ação no Parcão estimula a população a participar do Censo 2022

publicidade

Cerca de 20 profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) circularam pelo Parque Moinhos de Vento (Parcão), na manhã deste sábado, em atenção ao Dia Nacional de Divulgação e Disseminação do Censo 2022. Em todo o país, locais públicos, como praias, praças, parques e shoppings foram escolhidos para estimular a população a receber o recenseador e responder ao Censo 2022.

Iniciada em 1º de agosto, a coleta das informações foi prorrogada na última semana para até o início de dezembro, devido à falta de recenseadores e dificuldades encontradas em alguns setores censitários, especialmente de classe de rendimento mais altas, em responder à pesquisa. Segundo o coordenador técnico do Censo no RS, Cláudio Sant’Anna, que liderou a equipe na ação da capital gaúcha, condomínios verticais e horizontais são os locais mais difíceis de completar o trabalho. “Muitas vezes, os funcionários ou vigilantes nas portarias não nos deixam entrar, o que impossibilita que consigamos ter acesso às residências”, relata.

Muitas pessoas se esquivam de atender os recenseadores, seja por falta de tempo ou interesse e, até mesmo, por insegurança. Sant’Anna detalhou como um coletor de dados estatísticos do Censo devem se apresentar. “Colete e boné azuis-marinhos identificados com o IBGE, crachá de identificação exposto no colete que inclui um QR Code conduzindo ao site com os dados do recenseador, o respondendo.ibge.gov.br, e um dispositivo móvel de coleta (DMC), onde são as armazenadas as respostas”, explicou.

O coordenador técnico do Censo no RS que, em grandes urbanos como Porto Alegre, há uma dificuldade de encontrar as pessoas em casa durante o dia por conta dos compromissos com suas atividades externas. “Nosso recenseador é orientado a também procurar os moradores em horários alternativos, como final de tarde e início de noite. E, ainda, em sábados, domingos e feriados, que é quando estas pessoas têm sido mais encontradas”, revela Sant’Anna. Cerca de 1.200 profissionais do IBGE colhem os dados na Capital. “A falta de recenseador é generalizada no país. No RS, 60% das vagas estão ocupadas, o que acaba provocando um atraso na coleta”, diz o coordenador.

Novos recenseadores

A partir desta semana, novos profissionais deverão ser chamados, a partir de um processo de flexibilização na seleção de recenseadores. “Permanece a obrigatoriedade do Ensino Fundamental completo e ter mais de 18 anos. Após inscrição, atendendo os requisitos, o candidato poderá receber treinamento”, explica Cláudio Sant’Anna.

Em Belo Horizonte (Minas Gerais), o evento teve a participação do presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. No Rio de Janeiro (RJ), o local escolhido foi o Shopping Rio Sul, com a presença do coordenador técnico nacional do Censo, Luciano Duarte.