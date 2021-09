Ação relacionada ao Setembro Amarelo em Alvorada conscientiza sobre valorização da vida

publicidade

Com a presença de mais de mil pessoas, o SOS Vida - Contra a Depressão, o Suicídio e a Automutilação - realizou neste sábado uma ação na praça João Goulart, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa integra o Setembro Amarelo - que tem o objetivo de conscientizar sobre a valorização da vida e reforçar como é essencial conversar sobre o assunto, buscar ajuda e, principalmente, oferecer a assistência necessária.

O bispo Guaracy Santos, responsável pela Igreja Universal no Rio Grande do Sul, e que comandou a atividade na praça João Goulart, ressaltou que mais de 12 mil pessoas cometem suicídio por ano no Brasil como consequência da depressão. "As doenças da alma são geradoras de outras enfermidades. A gente percebe que a ansiedade dá vida à síndrome do pânico. A síndrome do pânico dá vida à depressão e a depressão dá o desejo de suicídio com todas as suas vertentes - automutilação, tomar o coquetel da morte ou se jogar na frente de um carro", destacou o bispo.

Ação relacionada ao Setembro Amarelo ocorreu em Alvorada / Foto: Alina Souza

Segundo Santos, por isso que a igreja trata com muito carinho desse tema. "O que o mundo chama de frescura, a gente chama de grave. A depressão não é frescura, ela mata e é destrutiva. O depressivo precisa de ajuda e ele pede socorro", acrescentou. O bispo afirmou que a depressão é um caso muito sério e os voluntários da igreja estão com uma dedicação especial a este grupo aflito de pessoas. Durante o evento, o bispo pediu que os voluntários espalhassem cartas com mensagens motivacionais que foram entregues aos moradores da Alvorada que estavam na praça João Goulart e na área central da cidade. "O nosso projeto Help espalha cartas a suicidas e depressivos. As pessoas ouvem vozes contrárias e recobram às forças e o ânimo com as nossas cartas motivacionais", acrescentou.

Já o pastor Dorival de Jesus, da Igreja Universal de Alvorada, disse que o evento foi muito importante para a cidade de Alvorada. "Saímos com mais de mil pessoas para rua para falarmos com a população e mostrarmos que a depressão tem cura e que automutilação não é a solução para os seus problemas", ressaltou. O pastor afirmou que diversas pessoas que estavam na praça sofriam com depressão e tinham o desejo de suicídio e através da fé eles venceram tudo isso "Tiramos um tempinho do nosso dia para levar para os moradores de Alvorada uma luz. O evento vai fazer a diferença na vida dessas pessoas", acrescentou.

Durante o evento, a Força Jovem da Igreja Universal de Alvorada realizou uma apresentação com músicas tradicionalistas. Depois da apresentação musical, os voluntários do grupo Força Jovem Universal (FJU) distribuíram cartas em pontos estratégicos do município de Alvorada, com mensagens motivacionais para quem não encontra mais forças para continuar a viver. A ação foi realizadas por meio do projeto Help, que visa despertar o valor à vida e ajudar quem mais precisa a entender que há uma saída para problemas como a depressão.

Apresentação tradicionalista foi feita durante a iniciativa / Foto: Alina Souza

Os voluntários da FJU, com camisetas amarelas, se espalharam pela cidade e espalharam cartas plastificadas para quem passava pela praça e no entorno do centro de Alvorada. Também foram deixadas cartas em árvores e bancos da praça. O evento SOS Vida - Contra a Depressão, o Suicídio e a Automutilação - contou com as presenças dos vereadores Rodrigo Mendes (Republicanos), da vereadora Oliane Santos (Cidadania) e Cristiano Schumacher da Luz (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alvorada. "Quero parabenizar a Igreja Universal pela iniciativa de realizar o SOS Vida em Alvorada. Campanhas como essa de conscientização e de acolhimento das pessoas que vivem em profundo estado de depressão são importantes porque podemos salvar muitas vidas", acrescentou Luz.



Desde 2015, o Brasil instituiu setembro como o mês da prevenção e do combate ao suicídio. Chamado de Setembro Amarelo,nesta época são realizadas campanhas e ações que conscientizam sobre as causas e como evitar que as pessoas cheguem ao ato extremo de tirar a própria vida. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano. Só no Brasil foram registrados 13.467 casos, a grande maioria entre homens. Os números da publicação apontam que a taxa global de suicídio foi de 10,5 por 100 mil habitantes.