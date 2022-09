Acampamento Farroupilha espera receber mais de 1 milhão de visitantes até 20 de setembro

publicidade

Famílias reunidas, piquetes lotados, música nativista entoada de canto a canto. O Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, voltou a receber milhares de pessoas, na tarde deste domingo. Dia de céu azul e sem chuva contribuiu para atrair uma multidão de visitantes que devem chegar a 1,2 milhão, segundo a projeção da organização do evento. A expectativa da organização é que sejam consumidas cerca de 800 toneladas de churrasco até o encerramento da festa, no dia 20 de setembro.

Depois de dois anos sem Acampamento no modo presencial por conta da pandemia, muitos estavam com saudade do “ajuntamento”. É o de Larissa Matos, 26 anos, e Rodrigo Silveira, 37, que saíram de Viamão para levar as filhas ao parque. De mãos dadas, os quatro, devidamente pilchados, passearam durante a tarde, aproveitando as atrações do evento. “Sempre viemos, é enlouquecedor! As crianças, principalmente, adoram”, sorriu a mãe. A diversão que tiveram no parquinho de diversões não saía da cabeça de Amanda, nove anos. “O que mais gostei foi a roda gigante”, resumiu a menina. A caçula, Aghata, quatro anos, apenas consentiu com a cabeça, concordando com a irmã.

Integrante do Piquete Cavalhada, na zona sul da Capital, César Rosa lembrou que a fundação da entidade foi em 1993, mas frequenta o Acampamento desde a década anterior. “A gente sempre se encontrava no Harmonia. Devido aos mesmos gostos, resolvemos montar o piquete”, disse, revelando certa insatisfação com a organização do evento neste ano. “Ainda não sabemos como será o desfile, dia 20”, exemplifica.

Tradição

Para a presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso Duarte, a grande movimentação no parque deste domingo demonstra o interesse e o carinho do público pelo tradicionalismo. “As atrações que tivemos aqui ao longo de todo o fim de semana, desde concursos de trova, espetáculos de poesia, música, dança, agradaram muito os visitantes. Estamos satisfeitos com a apresentação dos projetos culturais e o envolvimento das pessoas com a cultura gaúcha”, afirma. “Esses números refletem a grandeza da cultura gaúcha. Construímos uma cidade dentro de Porto Alegre economicamente ativa e capaz de impulsionar toda uma cadeia de trabalhadores”, destaca o diretor de negócios da GAM3 Parks, Vinícius Garcia.

Em 2022, comemorando 40 anos de história, a edição possui 230 piquetes de acampados e mais de 30 operações gastronômicas, incluindo duas grandes churrascarias, e feiras de artesanato. O Acampamento Farroupilha 2022 é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks.