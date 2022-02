Acidente com seis veículos deixa dois mortos e dois feridos no Paraná

publicidade

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo seis veículos na noite dessa segunda-feira no km 55 da BR 277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, três caminhões e três automóveis se envolveram em uma colisão.

Após o impacto, três veículos, incluindo uma carreta tanque com óleo vegetal e um caminhão com container, incendiaram-se. As vítimas fatais, um casal, estavam no automóvel que ficou prensado entre os caminhões. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

O trecho da rodovia permaneceu bloqueado durante o atendimento da ocorrência, sendo liberado na manhã desta terça-feira.

Foto: PRF / Divulgação / CP

RIO GRANDE DO SUL

No Rio Grande do Sul, em Campestre da Serra, no km 73,9 da BR 116, a colisão frontal envolvendo uma motocicleta Honda e um caminhão Volvo foi registrada pela PRF. Houve a morte do motociclista, de 55 anos. O acidente de trânsito ocorreu na noite desse segunda-feira.