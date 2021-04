Acidente de trânsito deixa um morto e dois feridos na BR 116, em Campestre da Serra

publicidade

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido ao amanhecer desta quinta-feira no km 70 da rodovia BR 116, em Campestre da Serra. Por volta das 5h45min, um Chevrolet Vectra, com placas de Caxias do Sul, e um Volkswagen Fox, emplacado em Lages, em Santa Catarina, colidiram frontalmente na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Vectra, de 30 anos, teve óbito no local. Já no Fox, um homem e uma mulher tiveram ferimentos e foram socorridos ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. A PRF orientou o tráfego no trecho da rodovia, que ficou em meia pista durante o atendimento da ocorrência.