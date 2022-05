Acidente deixa dois feridos na avenida João Pessoa, em Porto Alegre

publicidade

Um grave acidente deixou ao menos duas pessoas feridas no início desta tarde na avenida João Pessoa, bairro Farroupilha, em Porto Alegre. O acidente envolveu quatro veículos e aconteceu por volta das 14h50min. A Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estiveram no local. Não houve bloqueios no trânsito, e os veículos envolvidos foram retirados para a lateral da via.

Os feridos são os passageiros do Idea, um casal de idosos. O motorista do C4 Pallas bateu no Fiat Idea antes de capotar. O Idea bateu por sua vez em um Ford Fiesta, que ainda atingiu um Renault Logan.

*Com informações do repórter Felipe Faleiro