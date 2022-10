Acidente deixa sete mortos e sete feridos no interior de Minas Gerais

publicidade

Ao menos sete pessoas morreram, incluindo um bebê e uma criança, em um grave acidente, na noite deste domingo, na BR 356, km-87, em Ouro Preto, na região Central de Minas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte.

De acordo com o BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), as vítimas estavam em quatro carros, que se envolveram em uma batida de frente, mas as causas do acidente não foram reveladas até a publicação desta reportagem.

A Brigada Municipal de Itabirito foi acionada para ajudar os Bombeiros de Ouro Preto, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar do empenho, as seis vítimas morreram no local, incluindo o bebê e a criança com quase 3 anos, que viajavam em cadeirinhas. Outras sete pessoas foram socorridas para Santa Casa de Ouro Preto. Uma mulher e uma criança apresentavam ferimentos mais graves. O estado de saúde dos outros dois feridos não foi revelado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada ao local e em até 30 dias pode revelar como tudo aconteceu. Com o acidente, no sentido Belo Horizonte/ Ouro Preto, o trânsito ficou com retenção no local, por conta da interdição das pistas. Segundo o BPMRv, não há previsão de liberar a rodovia e os motoristas devem usar rotas alternativas.