Acidente em avião em SP causa cancelamentos de voos no Salgado Filho em Porto Alegre

publicidade

O estouro nos pneus de avião de pequeno porte, nesse domingo, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, causa cancelamento de voos entre o terminal paulistano e o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Cinco pessoas estavam a bordo na aeronave no momento em que ela estava pousando no final de semana e nenhuma ficou ferida, conforme informações da Infraero.

No site da Fraport, que administra o Salgado Filho, no momento há três voos cancelados envolvendo Congonhas (dois de chegada e um de partida). Um outro voo com embarque no terminal de São Paulo com direção a Porto Alegre também encontra-se atrasado.

De acordo com a Fraport, os problemas nos destinos são ainda reflexo do acidente no final de semana. No domingo, segundo dados disponibilizados pela empresa, 24 voos foram cancelados (12 de chegada e 12 de partida). Outros oito tiveram atrasos observados (cinco de chegada e três de partida).

A orientação da Fraport é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas antes de chegarem nos aeroportos, pois a administradora afirma não ter gestão sobre os procedimentos que elas adotam com os clientes. Ao todo, o Aeroporto de Congonhas ficou nove horas interditado e já foi liberado. O impasse afetou voos relacionados ainda com Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Distrito Federal.

Veja Também

*Com informações do repórter Lucas Eliel