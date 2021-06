Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR 290 em Eldorado do Sul

publicidade

A colisão entre um carro e um caminhão no quilômetro 121 da BR-290, próximo a região do Aeroclube local, resultou na morte de duas pessoas. O acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira, em Eldorado Sul.

A perícia esteve no local do acidente e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros de Eldorado do Sul atenderam a ocorrência.

Devido à colisão, houve um congestionamento de aproximadamente 13 quilômetros na rodovia no sentido Capital-interior. A pista foi liberada após o caminhão guincho retirar os veículos do local.