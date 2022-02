Acidente entre quatro veículos deixa uma morte e dois feridos em Santa Maria

publicidade

Um acidente envolvendo quatro veículos causou uma morte e deixou outras duas pessoas feridas em Santa Maria, região Central do Estado. No final da noite de sábado, por volta das 23h50, uma colisão no quilômetro 348 da BR 392 envolveu uma caminhonete S10, uma Parati, um Siena e um Gol, todos eles com placas de Santa Maria.

Passageira do Gol, uma mulher de 41 anos, morreu no local. O motorista do veículo foi socorrido e levado ao hospital, bem como a motorista do Siena. Ambos apresentavam lesões graves, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A pista chegou a ficar parcialmente interrompida até às 3h da madrugada de domingo.