Acidente na BR 386 provoca duas mortes, em Fontoura Xavier

Um acidente na BR 386, em Fontoura Xavier, provocou a morte de duas pessoas na madrugada de domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal ocorreu na altura do km 270,6 da rodovia, com evento sucessivo de saída do leito carroçável da via.

Além das duas vítimas fatais, uma terceira pessoa teve ferimentos leves.