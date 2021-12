Acidentes de trânsito deixam ao menos 13 mortos no Rio Grande do Sul

publicidade

Ao menos 13 pessoas morreram em acidentes de trânsito entre a madrugada de sábado passado e a manhã desta segunda-feira no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e Brigada Militar (BM) foram mobilizados nas ocorrências.

Em Caxias do Sul, um Nissan Frontier chocou-se contra um paredão rochoso no km 167 da BR 116, no início da manhã desta segunda-feira. Houve um óbito. Em Porto Alegre, uma mulher morreu atropelada por um caminhão Mercedes-Benz na estrada Cristiano Kraemer, no bairro Vila Nova, no começo desta manhã. A Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias, Polícia Civil e Empresa Pública de Transporte e Circulação compareceram no local.

Durante a madrugada desta segunda-feira, um pedestre foi atropelado e morto no km 90 da BR 290, em Porto Alegre. A vítima foi atingida por um Renault Sandero.

DOMINGO

No final da noite, duas pessoas perderam a vida na colisão entre uma Renault Duster, uma Chevrolet Blazer e um caminhão Volvo FH 440 no km 322 da BR 285, em Passo Fundo. As vítimas fatais estavam no primeiro veículo.

Em Pelotas, houve a colisão traseira entre uma moto HondaTitan e um caminhão Mercedes-Benz no km 95,1 da BR 392, em Pelotas, durante a noite. O motociclista teve óbito no local. Em Três de Maio, pela manhã, a saída de pista de uma Ford EcoSport resultou no óbito do motorista na manhã de domingo no km 142 da BR 472.

Na cidade de Gravataí, um motociclista foi a vítima fatal durante a manhã no km 08 da ERS 030. Ele conduzia uma moto Yamaha Factor que colidiu com uma Ford EcoSport. Em São José do Herval, uma passageira de um Chevrolet Cruze morreu na colisão com um ônibus Mercedes-Benz no km 283 da BR 386, na madrugada. O coletivo de linha intermunicipal tombou com impacto.

Em Garibaldi, um motociclista perdeu a vida na colisão da moto Yamaha Fazer com uma Chevrolet S10 no km 103 da ERS 453, ao amanhecer. Em Veranópolis, um ciclista morreu após ser atingido por um Chevrolet Onix no km 110 da BR 470, no início da manhã.

SÁBADO

Em São Marcos, a colisão envolvendo uma moto Honda e um Nissan Versa deixou um morto na tarde no km 114,5 da BR 116. Já no município de Flores da Cunha, o óbito foi do condutor de uma moto que sofreu uma queda na estrada São João, durante a tarde.

Foto: Tiago Baldasso / IGP / Especial / CP