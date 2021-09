Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, tem pane elétrica e fica no escuro

publicidade

O Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou sem luz após uma pane elétrica durante a madrugada desta quinta-feira. No total, o aeroporto ficou quatro horas sem fornecimento de energia e 14 voos tiveram atrasos, mas nenhum foi cancelado.

De acordo com a Fraport Brasil, que administra o aeroporto, a queda de energia ocorreu por volta das 2h40 da manhã quando um gerador apresentou problemas no disjuntor. Ainda segundo a administração, as operações permaneceram sendo realizadas, porém de forma mais lenta.

Um vídeo gravado por uma passageira mostra o saguão de embarque do aeroporto de Fortaleza completamento no escuro e com as lojas fechadas. A energia só foi restabelecida totalmente por volta das 7 horas da manhã.