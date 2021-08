Aeroporto Salgado Filho realiza entrega oficial do novo terminal de cargas

publicidade

A empresa alemã Fraport, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em decorrência do processo de concessões do governo federal, fez nesta quarta-feira a entrega oficial do terminal de cargas internacional em Porto Alegre em cerimônia virtual. A obra, de 10.559 metros quadrados, integra os investimentos em melhoria do sítio aeroportuário, aumentando de 35 mil toneladas para até 100 mil toneladas ao ano a capacidade de escoamento de cargas para exportação e importação, o que coloca o Rio Grande do Sul nas principais rotas internacionais.

O projeto foi executado pela A.Yoshii Engenharia e começou em junho de 2020 e custou R$ 50 milhões, valor que não estava previsto no contrato entre a Fraport Brasil e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A ampliação de pista para 3.200 metros também foi efetivada,mas estava contemplada na negociação.

O prefeito em exercício de Porto Alegre, Ricardo Gomes, lembrou que o aumento da pista estava previsto na concessão, mas que a Fraport trouxe investimentos no sítio aeroportuário que excedem as obrigações mínimas como concessionária. “Digo isso em reconhecimento à importante obra de drenagem urbana realizada na zona Norte de Porto Alegre”, enaltece.

Gomes ressalta que o novo terminal vai contribuir para o fluxo da produção, que hoje escoa a maior parte pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Para concluir as obras, foi preciso remover quase 3 mil famílias da vila Nazareth. “Foram realocadas em locais com melhores condições habitacionais”, assinalou.

O governador Eduardo Leite aproveitou o ensejo para falar do legado que a concessionária, que vai completar quatro anos de operações no Salgado Filho em 2022, já está consolidando. “Muitos traumas foram gerados nos gaúchos por conta do barulho de muitas vozes que se apresentavam contra as concessões, mas hoje, com essa concessão, viramos essa página”, reforça. Leite enfatiza que o aeroporto está mais moderno, confortável e seguro, e com o acréscimo do novo terminal de cargas internacionais vai ajudar o Rio Grande do Sul a retomar a competitividade. “Hoje somos o Estado com a maior carteira de projetos de concessões e parcerias com o setor privado na área de infraestrutura e logística junto ao BNDES”, anuncia.

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, elogiou a iniciativa da Fraport Brasil e o sucesso das concessões, em especial, o acréscimo injetado no sítio aeroportuário. “A Fraport Brasil demonstrou o compromisso com o Brasil, o que nos deixa muito motivados”, constata. Participaram ainda do evento a CEO da Fraport Brasil, Andrea Pal, e o CEO da A.Yoshii Engenharia, Leonardo Yoshii. A outorga pelo aeroporto gaúcho foi de R$ 382 milhões, com concessão por 25 anos, prorrogáveis por mais cinco. Além de Porto Alegre, a Fraport Brasil também tem a concessão do Aeroporto Internacional de Fortaleza.