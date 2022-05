Aeroporto Salgado Filho tem atrasos de voos devido à forte neblina

publicidade

A forte neblina, vista em diversos pontos de Porto Alegre na manhã deste domingo, causou atrasos em pelo menos cinco voos no Aeroporto Salgado Filho com destino a São Paulo e Rio de Janeiro. A pista chegou a ser fechada no início da manhã para pousos e decolagens e foi reaberta por volta das 9h.

Os primeiros aviões a pousarem após a reabertura foram da Latam (LA3658) e Azul (AD4618), que vieram de Guarulhos (SP).



Pelo menos cinco voos tiveram alteração no horário | Foto: Ricardo Giusti