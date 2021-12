Agências bancárias de Porto Alegre registram filas no último dia útil do ano

publicidade

Quem optou por começar o ano de 2022 com as contas em dia, teve a oportunidade de quitá-las nesta quinta-feira, último dia do ano com expediente normal para operações bancárias, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Nesta sexta-feira as instituições financeiras não abrem para atendimento, que volta a funcionar na primeira segunda-feira de 2022, dia 3.

Ainda que tenha ocorrido o esvaziamento da cidade em função do feriado, período em que boa parte da população viaja para comemorar o Ano Novo em outras localidades, as principais agências bancárias do Centro de Porto Alegre tiveram movimento. Algumas chegaram a formar uma fila externa sob o sol quente que aumentou a temperatura na Capital, chegando aos 31º durante a manhã de hoje.

A procura foi equilibrada tanto pelos serviços possíveis de serem executados pelos caixas eletrônicos quanto para quem necessitava de atendimento presencial. Nas filas, havia um número expressivo de idosos que necessitam ir até as agências porque não sabem, ou não têm domínio, acessar as contas pelas plataformas digitais, disponibilizadas via aplicativo para celular ou por sistemas para computadores e outros dispositivos móveis.

É o caso do aposentado Vânio Duarte que aguardava na fila para retirar o demonstrativo bancário. “Tentei ir no caixa eletrônico, mas me mandaram para a fila”, contou. O objetivo de ter o papel em mãos é para a passagem de ano. “Quero ver quanto tenho e quanto posso gastar”, contou.

Cecília Parente, que está afastada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) esperava há meia hora para entrar no banco. “Quero retirar o meu dinheiro, comprar a minha ceia e fazer pagamentos para começar 2022 com as contas em dia”, explicou.

O aposentado Deloir Souza foi para depositar um dinheiro e fazer o pagamento antecipado do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que encerrou na quinta-feira, para aproveitar o desconto, que oscilou de 10% até 34,63%, sobre o valor total do IPVA. “Vim pagar o IPVA e deixar o dinheiro no banco para gastar nas férias”, disse.

Até segunda-feira, a população poderá utilizar os meios eletrônicos, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

