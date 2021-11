Agências da Fgtas recebem doações em Porto Alegre

publicidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) lançou nesta segunda-feira uma campanha para a doação de ração para cães e gatos. A iniciativa é realizada em todas as agências de Porto Alegre e do interior do Estado. As rações para os pets poderão ser entregues até o dia 6 de dezembro no horário comercial. A fundação estará recebendo também brinquedos para crianças entre os dias 10 a 23 de dezembro nas agências Fgtas/Sine e nas unidades Balcão Cidadão. Na Capital, tanto os alimentos para animais quanto os brinquedos podem ser entregues nas agências da rua José Montaury, 31, quase esquina com a rua Uruguai, e no Sine Municipal, na avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico.

O diretor administrativo da Fgtas, Diego Cettolin, informou que os produtos doados para os animais e o brinquedos para as crianças serão distribuídos para as entidades favoritas de cada cidadão. "O Fgtas Social foi lançado este mês e tem o objetivo de melhor atender às demandas sociais dos municípios em que as agências Fgtas/Sine e as unidades Balcão Cidadão prestam serviço", destacou.

A estimativa é que o programa beneficiará 154 municípios, que sediam 158 agências. Os endereços estão disponíveis no site do órgão. A Fgtas é vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Segundo Cettolin, a Fundação fez um acordo com a prefeitura de Porto Alegre para a utilização do espaço do Sine Municipal no Centro Histórico. As doações de ração e de brinquedos poderão ser entregues até as 17h de segunda a sexta-feira, na avenida Sepúlveda.

A Fgtas realiza atividades permanentes que envolve informações sobre mercado de trabalho e intermediação de mão-de-obra. No interior do Estado, a Fundação trabalha em parceria com prefeituras, sindicatos e outras entidades. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a firmar convênio com o Ministério do Trabalho para a implantação do Sine, que tem a função de oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional.

Segundo Cettolin, a instituição coordena e desenvolve o Programa Gaúcho do Artesanato que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Além disso, administra o Vida Centro Humanístico na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na zona Norte de Porto Alegre, que oferece atividades de inclusão social voltadas à crianças, adolescentes, jovens e idosos.