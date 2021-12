Agentes da Saúde orientam moradores do bairro Tristeza sobre raiva em morcegos

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS) reuniu agentes de combate à endemias e agente comunitário de saúde para orientar os moradores do bairro Tristeza sobre a raiva em morcegos. Em novembro, um desses animais foi capturado no bairro, próximo à esquina da avenida Copacabana e da rua Sargento Nicolau de Farias, e estava contaminado pela doença, que é fatal. A ação ocorreu nesta quinta-feira e foi prevista para dois turnos, num raio de 300 metros a partir do local onde um morcego foi encontrado.

A atividade foi coordenada pela agente de combate às endemias, Raquel Ribeiro, que enfatizou que um morcego com raiva fica desorientado, com dificuldade de voo e pode atacar animais, como cachorros e gatos, e também pessoas, sendo essa uma das formas que acontece o contágio. “A transmissão é viral e ocorre por meio de contato com a saliva”, destaca.

Outra forma de contágio é quando os animais domésticos, que têm hábitos de caça, podem entrar em contato com morcegos contaminados, e contrair a doença. Por isso, além de fornecer informações para a população local, a vacinação contra a raiva nos animais domésticos também é fiscalizada. “Estamos conferindo as carteirinhas de vacinação contra a raiva dos animais, pois essa imunização é anual é muito importante para combater a propagação dessa doença”,reforça.

A ocorrência de morcegos com raiva mostra que o vírus está circulando na cidade. Este monitoramento é importante também para prevenir que cães e gatos sejam contaminados e, consequentemente, para que não haja transmissão para humanos, e também conscientizar que os tutores de cães e gatos vacinem os animais contra a raiva uma vez por ano, reduzindo os riscos.

Entre as orientações divulgadas, estão a de não tocar nos animais que eventualmente adentrem as edificações ou apareçam caídos no chão. Neste caso, a recomendação, se possível, é imobilizar o animal, jogando um pano ou caixa emborcada para baixo, de modo a mantê-lo preso. Em seguida, entrar em contato com o serviço 156, que enviará equipe para retirar o animal e encaminhá-lo para exame laboratorial de raiva e identificação da espécie. Se o animal estiver voando normalmente, mas dentro de casa, a recomendação é abrir janelas e apagar as luzes, para facilitar a saída.

Esse não foi o único caso de morcego com raiva em Porto Alegre neste ano. No segundo semestre, foram encontrados dois animais com raiva, um no bairro Teresópolis e outro no Bom Fim. Caso haja contato com o animal contaminado, limpe bem o local com água e sabão e procure o posto de saúde.

A prefeitura trata o tema “morcegos” com dois setores. Informações sobre colônias do animal e orientação para desalojá-las estão disponíveis na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smamus), no setor de fauna silvestre. Já morcegos encontrados com comportamento compatível com a infecção pela raiva (caído no chão ou pendurado em objetos durante o dia) devem ser notificados para a SMS à Equipe de Vigilância de Antropozoonoses (Evantropo), via Serviço 156, durante as 24 horas, ou pelo telefone 3289-2459, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Evantropo também deve ser notificada quando o morcego tiver contato com uma pessoa ou animal.