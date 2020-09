Aglomerações diminuem com chuva, mas Porto Alegre registra autuações em bares

publicidade

O segundo final de semana após a autorização para o funcionamento de bares e restaurantes à noite em Porto Alegre foi bem menos movimentado para as equipes de fiscalização. Segundo a Guarda Municipal, o número de denúncias caiu consideravelmente – especialmente no sábado, quando a chuva fez com que o movimento nas ruas fosse baixo.

Mesmo assim, os agentes voltaram a flagrar pontos de aglomeração e desrespeito ao decreto que autorizou a abertura dos estabelecimentos na cidade. Pelo menos três foram autuados, ainda na sexta-feira. Na Cidade Baixa, um bar localizado na Rua Joaquim Nabuco foi flagrado com mais clientes do que o permitido.

Outro, na rua General Lima e Silva, excedeu o horário de funcionamento – que prevê a restrição da entrada de novos consumidores a partir das 23h. Já no Menino Deus, um bar da Avenida Getúlio Vargas foi alvo da prefeitura pelos dois motivos: aglomeração de pessoas, e horário de funcionamento além do autorizado.

“Também tivemos alguns registros importantes em outras partes da Capital, como no bairro Humaitá. Mas, talvez pelo clima ou como efeito das ações de fiscalização, o problema reduziu bastante”, afirma o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento.

Moinhos de Vento também teve aglomerações

Apesar de nenhum estabelecimento do bairro ter sido autuado nesse final de semana, centenas de pessoas se reuniram nas ruas mais boêmias do Moinhos de Vento. Ainda de acordo com o Comandante Marcelo Nascimento, a Guarda Municipal teve de intervir em alguns pontos mais isolados.

“Ainda na sexta-feira, nós tivemos uma concentração muito grande de pessoas na rua Padre Chagas, que foi dispersada. Mas, de forma geral, nós observamos uma diminuição muito significativa mesmo no número de aglomerações e, também, de autuações em relação à semana passada”, relata.