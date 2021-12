Alexandre Postal é empossado presidente do Tribunal de Contas do Estado do RS

publicidade

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) empossou, nesta terça-feira, seu novo presidente, o conselheiro Alexandre Postal. A sessão plenária híbrida especial de posse da administração 2022 teve transmissão online e foi presencial apenas para convidados no Auditório Romildo Bolzan, no Centro de Porto Alegre. Também foi empossado o conselheiro Marco Peixoto como vice-presidente e o conselheiro Iradir Pietroski como 2º vice-presidente.

A sessão, que chegou a ser interrompida por uma queda de energia elétrica que atingiu algumas regiões da Capital, foi conduzida pelo então presidente da Casa, Estilac Xavier, que saudou a presença dos ex-governadores Jair Soares, Pedro Simon, Germano Rigotto e Olívio Dutra, além do atual, Eduardo Leite. Para ele, uma solenidade de posse é um momento de esperança de anúncio de futuro. “Nesta transmissão, quero estar em sintonia com este espírito”, comentou, se dirigindo ao novo presidente. Natural do município de Guaporé, onde foi prefeito, Postal foi indicado pelo então governador José Ivo Sartori e assumiu sua cadeira no TCE-RS em 2016.

Em seu discurso, o novo presidente falou sobre o foco da gestão. “No futuro da atuação dos Tribunais de Contas, vejo um papel importante que vai exigir uma mudança no pensamento dos vieses fiscalizatórios e punitivos, para caminhos voltados à orientação e reflexão das políticas públicas”. Ele também afirmou que irá implantar um setor que analise o desempenho das políticas públicas e estabeleça diretrizes de governança aos gestores públicos, além do Laboratório de Análises Rodoviárias e de Obras Públicas, para acompanhar a execução de obras e a qualidade dos produtos contratados, objetivando a boa aplicação dos recursos.

Bacharel em Administração Pública, Postal exerceu seis mandatos como deputado estadual, tendo sido presidente da Assembleia Legislativa do RS, secretário de Estado dos Transportes e presidente em três oportunidades da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Em 2018, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta condecoração do Parlamento Gaúcho.

Também discursaram o conselheiro Renato Azeredo, representando os demais conselheiros e o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Geraldo Costa da Camino. Azeredo assumirá a função de corregedor-geral, o conselheiro Cezar Miola comandará a Ouvidoria do TCE-RS, e os conselheiros Estilac Xavier e Algir Lorenzon assumem a presidência da 1ª e da 2ª Câmaras, respectivamente.

A sessão contou, ainda, com as presenças do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o presidente da AL-RS, deputado estadual Gabriel Souza, presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, procurador-geral de Justiça do RS, Marcelo Dornelles, defensor público-geral do RS, Antônio Flávio de Oliveira, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entre outras autoridades.