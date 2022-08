Alunos da UniRitter fazem trote solidário doando sangue no Hemocentro do RS

publicidade

Estudantes dos cursos de Saúde do Campus FAPA da UniRitter, em Porto Alegre, realizam nesta quarta-feira um trote solidário no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), doando sangue em prol da instituição pública. Ao todo, 42 acadêmicos do primeiro e segundo semestres se inscreveram para a ação. O Hemocentro está atualmente com estoques abaixo do nível crítico para todos os tipos de sangue. Cerca de 15 alunos foram ao local no período da manhã, e o restante comparece à tarde.

Todos foram recepcionados pelas equipes do Hemorgs com cartazes e balões. A aluna Laura Pfeifer, 18 anos, que cursa o segundo semestre de Medicina Veterinária e é moradora de Viamão, doou pela primeira vez. “Quando soube da ação, me inscrevi na hora. Fico muito feliz sabendo que estou salvando outras vidas”, afirmou.

O professor Diego Silveira Siqueira, do curso de Enfermagem da UniRitter, acompanhou a primeira leva de acadêmicos. Segundo ele, houve uma boa adesão de alunos, não apenas da graduação a qual leciona, mas também de outras. “Viemos como voluntários, e a intenção da instituição é justamente auxiliar o próximo, não apenas com esta ação, mas também com outras em prol da comunidade. Não queremos parar por aqui”, reforçou.

Uma doação pode salvar até quatro vidas, segundo explicou a coordenadora do setor de Captação de Doadores do Hemocentro, Gesiane Ferreira Almansa. “A baixa no estoque faz com que não consigamos atender plenamente a demanda dos hospitais. Ações como esta nos auxiliam a ir em busca de uma quantidade em níveis adequados. Seguindo por este caminho, logo estaremos com bons estoques novamente. Não há substituto para o sangue. Somente o ato solidário de outra pessoa pode nos auxiliar a salvar vidas”, afirma.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 50 anos de idade. E entre 16 e menos de 18 anos, os pais ou um responsável legal é exigido. É necessário também estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg, não estar em jejum e ter evitado alimentação gordurosa, ter dormido pelo menos seis horas e não ter ingerido bebidas alcoólicas até 12 horas antes da doação.