Ameaça de volta da paralisia infantil faz governo intensificar campanha de vacinação

O Ministério da Saúde apela aos pais das crianças menores de cinco anos de idade que levem seus filhos aos postos de vacinação, pois o Brasil está diante da grave ameaça de volta da doença conhecida como paralisia infantil, a poliomielite.

A campanha de multivacinação acaba na próxima sexta-feira (30) e pouco mais de 6 milhões de doses do imunizante foram aplicadas em crianças até os 5 anos. De acordo com dados atualizados do DataSUS, entre as crianças de 1 anos somente 54,06% foram imunizadas; as 2 anos, o número cai para 48,9%; 3 anos, para 50,7% e 4 anos, 53,4%. A meta do governo é atingir 95% do público alvo.

A campanha tem como meta mobilizar pais e responsáveis para que levem as crianças menores de cinco anos para serem imunizadas contra o vírus que causa a paralisia infantil e a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

"Nós temos um grande desafio, não permitir que a poliomielite seja reintroduzida no Brasil", disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele pediu engajamento da população na imunização das crianças.

Último caso registrado foi em 1989

"Nós temos 15 milhões de crianças para vacinar e precisamos que vocês nos ajudem para que possamos trazer os pais e avós para vacinar pelo menos 95% dessas crianças", explicou. O último caso de poliomielite registrado foi em 1989, na cidade de Sousa, na Paraíba.

O ministro lembrou que Programa Nacional de Imunizações disponibiliza mais de 22 vacinas para a população brasileira contra diversas doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, o público-alvo reúne 11,6 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, sendo que crianças menores de um ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário.

As crianças de um a quatro anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), conhecida popularmente como gotinha, desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. Até agora, cerca de seis milhões de doses foram aplicadas no Brasil.

Desde 2016, a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo de 95%, o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No ano passado, menos de 70% das crianças foram vacinadas, segundo informações do DataSUS.

Brasil corre risco muito alto, diz organização de saúde

A Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) disse nesta quarta-feira (21) que o Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru correm um risco muito alto de reintrodução da poliomielite, já que a cobertura regional de vacinas para a doença caiu para cerca de 79%, o menor índice desde 1994.

No início deste mês, a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, declarou uma emergência de desastre em uma tentativa de acelerar os esforços para vacinar os moradores contra a pólio depois que o vírus foi detectado em amostras de águas residuais coletadas em quatro municípios.

Cepas geneticamente semelhantes à de Nova Iorque também foram achadas em Jerusalém, em Israel.

A ameaça atual não decorre do vírus selvagem, mas do próprio vírus atenuado usado em uma vacina oral contra a doença. Depois que as crianças são vacinadas, elas eliminam os vírus nas fezes por algumas semanas. Em comunidades pouco vacinadas, esse vírus pode se espalhar e sofrer mutação de volta para uma versão prejudicial.