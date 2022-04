André Flores assume como secretário de Obras e Infraestrutura em Porto Alegre

publicidade

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura agora será comandada pelo advogado André Flores. O novo chefe da pasta tomou posse em solenidade no Salão Nobre do Paço Municipal, na tarde desta quinta-feira, em Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes comandaram a cerimônia.

"Desde a campanha, eu confiava que este seria um governo que transformaria a cidade para sempre. Na secretaria, encontrei uma equipe motivada e comprometida em fazer uma vida melhor para todos”, afirmou Flores, que esteve acompanhado dos familiares no ato de posse.

Natural de Porto Alegre, Flores é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Tem pós-graduações em Direito Público e em Licitações e Contratos. Na área pública, foi conselheiro tutelar, gerente de licitações do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e diretor administrativo da Câmara Municipal. Permanece como adjunto da pasta o engenheiro Rogério Baú, servidor de carreira do município que atuava como interino.

Melo enalteceu o trabalho antecessor e desejou sorte para Flores no comando da secretaria. “Agradeço ao Pablo (Pablo Mendes Ribeiro) pela contribuição que deu à gestão desde o início do nosso trabalho na prefeitura, numa bela parceria com o competente servidor de carreira que é o Baú (Rogério Baú). O Flores tem um grande e bom desafio pela frente para seguir construindo conosco uma cidade melhor para se viver com entregas à população “, pontuou Melo.

