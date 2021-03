Anticorpo de Covid-19 dos laboratórios Vir e GSK tem ''grande eficácia''

publicidade

O anticorpo para tratar pacientes com alto risco de hospitalização por Covid-19 desenvolvido pelos laboratórios GSK e Vir Biotechnology mostrou "grande eficácia" em resultados provisórios - anunciaram a gigante farmacêutica britânica e a empresa californiana nesta quinta-feira.

De acordo com um comitê independente, os resultados provisórios de um estudo com a participação de 583 pessoas mostraram uma redução de 85% nas hospitalizações e mortes em pacientes tratados com o anticorpo monoclonal VIR-7831, em comparação com aqueles que receberam um placebo.

O produto também foi "bem tolerado", disseram a GSK e a Vir em um comunicado. Diante desses resultados, os dois grupos planejam buscar a aprovação nos Estados Unidos e em outros países.

As duas empresas farmacêuticas também anunciaram que um novo estudo "in vitro" mostrou que o VIR-7831 continua sendo eficaz contra novas variantes da Covid-19 atualmente em circulação, originadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. "Esses dados tão animadores (...) nos aproximam um pouco mais de poder levar uma nova solução eficaz para pacientes do mundo todo", aifirmou o CEO da Vir, George Scangos.

"Queremos pôr o VIR-7831 à disposição dos pacientes o mais rápido possível e continuar explorando seu potencial em outros ambientes", disse o diretor científico e presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da GSK, Hal Barron.

Vir e GSK também estão colaborando nos testes de fase inicial de um segundo anticorpo (VIR-7832). Os testes pré-clínicos indicam que tem "potencial para bloquear a entrada do vírus nas células saudáveis e uma maior capacidade para eliminar as células infectadas", segundo os dois grupos.