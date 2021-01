Anvisa recebe consulta para aprovação de vacina indiana contra Covid-19

publicidade

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou na noite deste domingo que o laboratório indiano Bharat Biotech entrou em contato para dar início ao processo de aprovação da vacina Covaxin contra o novo coronavírus.

A ABCVAC (Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas) está negociando a compra de 5 milhões de doses do imunizante para aplicação na rede particular. A Índia deu autorização para uso emergencial da Covaxin no sábado e agora o imunizante precisa ser aprovado no Brasil.

Segundo o comunicado da Anvisa, o primeiro passo, neste domingo, foi iniciar o chamado procedimento de submissão contínua, "que é quando os dados de estudos de uma vacina são apresentados aos poucos para análise da agência reguladora".

Esse processo normalmente é restrito a medicamentos que estão na fase 3, do ensaio clínico, em território brasileiro. O que não é o caso da vacina do Bharat Biotech. Com isso, a Anvisa deve fazer uma reunião com representantes da farmacêutica para esclarecimentos e também obter informações junto à autoridade sanitária da Índia.