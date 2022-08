Ao menos 20 cidades do RS já registram casos de varíola do macaco

publicidade

O Rio Grande do Sul já registra ao menos 20 cidades com casos confirmados de varíola do macaco, conforme o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) publicado nesta sexta-feira. Até o momento, o Estado contabilizou 58 infectados com a doença, quatro a mais em relação à notificação anterior.

A pasta ainda investiga 262 suspeitos. Segundo a SES, os sintomas mais comuns para a varíola do macaco são febre, tosse, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, falta de energia e erupção cutânea. Na última quinta-feira, o Rio Grande do Sul confirmou a transmissão comunitária da doença.

Em Porto Alegre, são 22 casos reportados. A doença também foi registrada em Campinas do Sul (1) Campo Bom (1), Canoas (5), Caxias do Sul (4), Esteio (1), Garibaldi (3), Gramado (1), Igrejinha (3), Monte Belo do Sul (1), Novo Hamburgo (3), Parobé (1), Passo Fundo (1), São Leopoldo (1), Santo ngelo (1), São Marcos (1), Sapiranga (1), Uruguaiana (2) e Viamão (4).

