Ao menos 55 cidades do RS têm temperaturas negativas, e mínima vai a -5,4°C em Capão Bonito do Sul

Um massa de ar frio derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, levando a mínimas negativas em ao menos 55 cidades do Estados durante a madrugada e início da manhã. Conforme a MetSul Meteorologia, o menor valor foi alcançado em Capão Bonito do Sul, onde os termômetros marcaram -5,4°C. Os ouras valores mínimos foram -4,8°C em Soledade e -4,0°C em Espumoso.

Outras temperaturas negativas foram alcançadas em Farroupilha e São José dos Ausentes (3,8°C), Tio Hugo (-3,6°C), Quatro Irmãos (-3,4°C), São José do Ouro (-3,3°C), Getúlio Vargas: (3,2°C), Campos Borges e Santa Rosa (-3,1°C), Bom Jesus e Chapada (-3,0°C).

Em Porto Alegre, não houve marcas abaixo de zero, mas a mínima foi de 4,5°C. Por conta da onda de frio, o ginásio Gigantinho, do Inter, abriu as portas na terça-feira para receber pessoas em situação de rua na Capital. A temperatura mínima de hoje na Grande Porto Alegre foi de 1,8°C, no bairro de Lomba Grande em Novo Hamburgo.

A previsão de temperaturas negativas e de neve se mantém para a Serra entre a quarta e a quinta-feira. Conforme a MetSul, depois, "as nuvens se afastam e o tempo abre no decorrer da quinta-feira, o que vai gerar um amanhecer de frio excepcionalmente forte a extremo como poucas vezes se viu na história recente com marcas históricas e até recordes em algumas estações meteorológicas".

Confira as mínimas desta quarta-feira:

Negativas:

Capão Bonito do Sul: -5,4°C

Soledade: -4,8°C

Espumoso: -4,0°C

Farroupilha: -3,8°C

São José dos Ausentes: -3,8°C

Tio Hugo: -3,6°C

Bom Jesus: -3,4°C

Quatro Irmãos: -3,4°C

São José do Ouro: -3,3°C

Getúlio Vargas: -3,2°C

Campos Borges: -3,1°C

Santa Rosa: -3,1°C

Chapada: -3,0°C

Carazinho: -2,8°C

Pontão: -2,8°C

Vacaria: -2,8°C

Cambará do Sul: -2,5°C

Vila Nova do Sul: -2,5°C

Canela: -2,4°C

Marau: -2,4°C

Lagoa Vermelha: -2,3°C

Sobradinho: -2,2°C

Coxilha: -2,1°C

Muitos Capões: -2,1°C

Nova Bassano: -2,1°C

Campo Novo: -2,0°C

Caxias do Sul: -1,9°C

Palmeira das Missões: -1,9°C

Sarandi: -1,9°C

Ilópolis: -1,8°C

Salto do Jacuí: -1,8°C

Serafina Correa: -1,8°C

Garibaldi: -1,7°C

Cruz Alta: -1,4°C

Júlio de Castilho: -1,4°C

Passo Fundo: -1,3°C

São Francisco de Paula: -1,3°C

Erechim: -1,2°C

Tapera: -1,2°C

Itapuca: -1,1°C

Santo Augusto: -1,1°C

São Sepé: -0,9°C

Santo Antônio do Planalto: -0,8°C

Panambi: -0,7°C

Saldanha Marinho: -0,7°C

Gramado: -0,6°C

Alto Feliz: -0,5°C

Jacutinga: -0,4°C

Porto Xavier: -0,4°C

Colorado: -0,3°C

Porto Vera Cruz: -0,3°C

Antônio Prado: -0,2°C

Bento Gonçalves: -0,2°C

Lavras do Sul: -0,2°C

Pejuçara: -0,2°C

Condor: -0,1°C

Quaraí: -0,1°C

Casa do 0°C:

Boa Vista das Missões: 0,0°C

Pinheiro Machado: 0,0°C

Catuípe: 0,1°C

Colorado: 0,1°C

Ibirubá: 0,1°C

Quinze de Novembro: 0,1°C

Bossoroca: 0,2°C

Santiago: 0,2°C

Cotiporã: 0,5°C

Guarani das Missões: 0,5°C

Santo Angelo: 0,5°C

Dois Irmãos das Missões: 0,6°C

Encruzilhada do Sul: 0,7°C

Maçambara: 0,7°C

Roque Gonzales: 0,7°C

Tupanciretã: 0,7°C

Acegua: 0,8°C

Alegrete: 0,8°C

Morro Reuter: 0,8°C

Pelotas: 0,8°C

São Borja: 0,8°C

São Miguel das Missões: 0,8°C

Cerro Largo: 0,9°C

Nova Petropolis: 0,9°C