Aos 45 anos, morre narrador Hércules Santos em Belo Horizonte

O narrador esportivo, Hércules Santos, 45 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, em Belo Horizonte. O profissional trabalhava na Rádio Super de BH. Conforme informações da emissora, ele estava internado desde a última segunda-feira na instituição hospitalar e não resistiu às complicações decorrentes de um quadro de pneumonia.

"A Rádio Super 91.7 FM está em luto. A Sempre Editora, à frente da rádio e dos jornais Super Notícia e O Tempo, lamenta a partida de Hércules Santos, narrador gigante que nos brindava com tamanha alegria e profissionalismo diário", se manifestou no Twitter. Santos trabalhava na emissora desde 2017.

No último domingo, antes de ser internado, ele narrou a partida entre o Atlético Mineiro e Ceará, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Os principais clubes de futebol de Minas Gerais manifestaram pesar pela morte do profissional.

É com muito pesar que o Clube Atlético Mineiro lamenta o falecimento do radialista Hércules Santos, da rádio @supernoticiafm. Um profissional exemplar, admirado e respeitado por todos. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho. pic.twitter.com/hN8xu5xMDe — Atlético (@Atletico) October 3, 2019

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente a morte do narrador e repórter esportivo Hércules Santos, da Rádio Super.



Aos familiares e amigos nossas sinceras condolências e votos de pesar pela triste notícia. — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) October 3, 2019

Com profunda tristeza, o América lamenta o falecimento do jornalista Hércules Santos, da @SuperNoticiaFM.



Que os amigos e familiares encontrem conforto e serenidade neste momento difícil. — América FC (@AmericaMG) October 3, 2019

O jornalista deixa a esposa Daniela e dois filhos pequenos.