Após caminhão tombar, trecho de acesso da BR 116 para freeway é parcialmente liberado

Na manhã desta segunda-feira foi liberado parcialmente o trecho onde tombou um caminhão carregado com farinha na noite desse domingo no acesso da BR 116 para a BR 290 (freeway), na entrada de Porto Alegre. Não existe ainda previsão de retirada do veículo acidentado.

A concessionária CCR ViaSul informou que aguarda a seguradora responsável para fazer o transbordo da carga e somente depois poderá efetuar a retirada do veículo tombado na pista. Com a operação, o tráfego no local será novamente interrompido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão Scania, com placas de Vacaria, teve ferimentos leves. A vítima, de 51 anos, foi encaminhada para atendimento médico em um hospital.

Foto: Alina Souza / CP