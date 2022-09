Após dois anos, ação Careca Amiga volta a emocionar no Hospital Santo Antônio

publicidade

O ambulatório de Oncologia do Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, foi local de festa na manhã desta sexta-feira. Duas pequenas pacientes, Isadora, de 10 anos, e Helena, 7, auxiliadas por barbeiros profissionais, cortaram os cabelos de alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), em uma nova edição do trote solidário Careca Amiga, promovido em parceria entre as instituições e a ONG Cabelaço. O ato, realizado depois de dois anos, em razão da pandemia, encheu o local de emoção, alento e afeto.

As mãos das meninas manuseavam com cuidado as máquinas. Cada corte dos 18 participantes representava um novo sopro de esperança, já que as mechas compridas serão reaproveitadas como perucas para novos pacientes de câncer. “Os pacientes passam por um tratamento prolongado e internações longas. Isto faz com que a interação social diminua. Eventos como este fazem com que haja melhora da autoestima, tanto para eles, quanto para os pais e para nós, profissionais”, afirma a médica oncologista pediátrica do Santo Antônio, Camila Voss Soares.

“Esta é uma forma de eles se sentirem confiantes e se identificarem com a pessoa que cortou o cabelo”, acrescenta. A mãe de Isadora, a esteticista Daniela Roliano, moradora do bairro Belém Velho, na Capital, assistiu a filha realizar os cortes. “Ela ficou muito contente com o convite feito pela doutora Camila no começo da semana. É possível ver na expressão dela que ela está muito bem, tranquila, sem dores. Ela está superanimada, bem disposta, brincando com o pessoal. E para mim, é um momento muito feliz, em que saímos da nossa realidade”, conta Daniela, ao comentar que tanto ela quanto o marido têm com frequência os cabelos cortados pela filha.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre organizou os inscritos em grupos de cinco, para evitar maiores aglomerações e pela própria limitação do espaço. A presidente da Liga do Câncer da UFCSPA, Nathália Oliveira, conta que este retorno da atividade trouxe uma diferença na realização do trote solidário. Antes, ele era restrito apenas aos calouros dos cursos, mas, nesta edição, foi aberto aos demais estudantes.

“É um evento que fazemos com muito amor, porque vemos que todos gostam de participar. Há um propósito muito grande envolvido. Como estudantes da saúde, temos um pouco desta noção do que os pacientes passam. Então, é muito bom termos este lado humano no evento”, diz Nathália. O aluno Rodrigo Santos, do 6º semestre de Biomedicina, foi um dos que raspou a cabeça na ação Careca Amiga.

“Tenho muito interesse nesta área de Oncologia Pediátrica, portanto bastante contato com estes pacientes. No primeiro ano da faculdade, queria muito participar, mas não pude por causa da Covid-19. É um momento de descontração, então é legal que possamos passar uma imagem mais divertida e conversar. Passa mesmo uma emoção muito grande e gratidão por conseguirmos fazer algo tão bom para estas crianças que estão em situação muito delicada”, diz ele.