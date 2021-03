Após grande procura, Porto Alegre seguirá vacinação na segunda-feira

publicidade

Após a grande procura pelos drives-thrus de vacinação neste sábado em Porto Alegre, a imunização contra a Covid-19 irá continuar nesta segunda-feira, atendendo idosos com 69 anos ou mais para o recebimento da primeira dose.

Neste sábado, os três drive-thrus disponibilizados pela prefeitura de Porto Alegre resgistraram muita movimentação de carros. No Beira-Rio, por exemplo, a fila de veículos chegou a fazer o contorno do estádio do Inter. Algo semelhante ocorreu nos estacionamentos dos Hipermercados Big Sertório e Big Barra Shopping e ainda na PUCRS, na zona Leste da cidade.

A partir de segunda-feira será ampliado o número de locais com vacinação contra a Covid19. Passam a contar com a oferta do imunobiógico 39 Unidades de Saúde e 3 drive-thrus. Saiba os locais https://t.co/SVLchcJFPS

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/dwTfmFEmZd — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) March 27, 2021

No meio da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) chegou a recomendar às pessoas que não se deslocaassem aos drive-thrus devido ao grande fluxo de carros. A orientação foi no sentido de fazer a imunização da segunda-feira. Além dos locais para a passagem de veículos, a prefeitura da Capital irá oferecer 39 unidades de saúde para dar continuidade ao processo de vacinação.

Filas de carro foram registradas neste sábado no Beira-Rio / Foto: Márcio Gomes / Especial / CP

Na terça-feira, a faixa passa a ser de 68 anos; na quarta-feira, 67 e na quinta-feira, 66 anos de idade. A ampliação só foi possível pela chegada de nova remessa de vacinas Coronavac/Instituto Butantan na última sexta-feira.

Veja Também