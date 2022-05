Após registrar mais de 40 mortes, Pernambuco deve ter chuva forte neste domingo novamente

publicidade

As chuvas que atingiram o estado Pernambuco nos últimos dias e que deixaram ao menos 44 mortos e 56 desaparecidos, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, devem continuar com intensidade forte na região metropolitana do Recife neste domingo. A previsão é da Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que no sábado renovou alerta máximo de chuvas por um período de 24 horas.

Outras regiões do estado, como a Mata Norte, Agreste e Mata Sul, também poderão receber grande quantidade de chuva. O aviso metereológico dá conta de que a precipitação terá intensidade de moderada a forte.

O sistema responsável pela precitipação acima da média na região, no entanto, está se deslocando para Alagoas, o que deverá reduzir a chuva em Pernambuco nos próximos dias. O sertão, porção mais interior do estado, também deve receber chuva neste domingo, mas em menor quantidade.

Mortes

Pelo menos 44 pessoas morreram entre a quarta-feira e este domingo em Pernambuco em razão das fortes chuvas que atingem o estado. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Regional, há 533 desalojados (que tiveram de deixar suas casas e se abrigaram em casas de parentes e amigos) e 3.957 desabrigados no estado.

“Temos várias ocorrências em diferentes locais ao mesmo tempo, e nossas equipes estão todas empenhadas. Já chamamos todo mundo que estava de folga para o serviço, e o nosso efetivo está nas ruas. Vamos procurar intensificar isso com essas ajudas que estamos solicitando, desde as nomeações dos novos bombeiros, como também Forças Armadas e profissionais dos estados vizinhos”, disse. Todas as folgas dos servidores dessas áreas foram canceladas.

No sábado, mais de 1,2 mil bombeiros, profissionais da Defesa Civil, Polícia Militar e Assistência Social trabalharam em buscas e no atendimento a vítimas. O governo do estado está utilizando três helicópteros da Secretaria de Defesa Social, embarcações e veículos pesados nos trabalhos de resgate.

O governador decidiu antecipar a nomeação de 92 soldados do Corpo de Bombeiros para que eles ajudem nos trabalhos de resgate aos feridos e sobreviventes e nas buscas por pessoas soterradas. A posse estava prevista para o dia 6 de junho. Além disso, o chefe do Executivo local pediu ajuda para as Forças Armadas.

Na periferia da capital ocorreram as maiores perdas, com deslizamentos derrubando casas e soterrando pessoas. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), determinou a abertura de escolas para a população desabrigada.