Após seis anos fechado, Mirante do Cristal deve ser reaberto ao público

Fechado devido a danos causados por temporais nos anos de 2016 e 2017, o Mirante do Cristal, localizado na avenida Diário de Notícias, deve reabrir neste primeiro semestre do ano. A reforma completa do local, realizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), teve início na segunda semana do mês de dezembro e deve durar até 120 dias, conforme aponta a prefeitura de Porto Alegre.

“O objetivo é deixar o local mais seguro e agradável aos visitantes, que em breve poderão voltar a contemplar o Guaíba neste ponto”, informa o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia. As visitações serão programadas e divulgadas posteriormente.

A revitalização começou com a limpeza da vegetação, lavagem de toda a estrutura metálica e pintura, tanto do gradil, guarita e do mirante pelo lado de fora. No momento, funcionários de uma empresa contratada estão pintando a parte interna da estrutura e trocando a cobertura do térreo, 1º e 3º andares. Ainda serão substituídos os circuitos elétricos, a iluminação por lâmpadas de LED, revisão do sistema de climatização e ajustes nos vidros.

