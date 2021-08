Após terceira morte por surto de Covid-19, Conceição suspende visitas até o fim do ano

publicidade

Diante da confirmação da terceira morte por Covid-19 devido ao surto identificado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, o grupo hospitalar já tomou uma decisão e avalia outras que devem afetar a rotina da Casa de Saúde, tudo para conter a disseminação da doença dentro do local. Em entrevista ao Correio do Povo, o diretor-técnico do GHC, Francisco Paz, afirmou que as visitas estão suspensas para o restante do ano.

"Com tudo isso nós estamos aprendendo algumas coisas. As visitas, por exemplo, não serão mais liberadas este ano", disse Paz. "O trânsito de pessoas fica incontrolável e ainda vamos avaliar as cirurgias eletivas nesta sexta. Nossos pacientes oncológicos serão atendidos, assim como aqueles que precisam de intervenções médicas, mas estamos diminuindo o quantitativo", expliou o médico.

Veja Também

Conforme Paz, a decisão de suspender as visitas até o fim do ano pode até ser revista, mas dependerá do cenário de Porto Alegre em relação à Covid-19. "Por enquanto a decisão é esta. Se a coisa melhorar e aí teríamos que ter uma absoluta tranquilidade em relação a casos, aí podemos rever", argumentou.

O diretor do GHC comentou que as mortes provocadas pelo surto de Covid-19 ocorreram em pessoas já de mais idade e com comorbidades. Apesar da nova fatalidade, ele considerou que a situação no Conceição está controlada. "Eu posso dizer que a situação está sob controle. O que ainda precisamos fazer a finalizar o rastreamento de todas as enfermarias. A impressão que nós temos é de que o surto irá se extinguir nos próximos dias", colocou a Paz.

Ao falar da possibilidade de que o surto de Covid-19 no Conceição tenha sido propagado pela nova cepa do coronavírus, Francisco Paz comentou que algumas avaliações prévias sugerem a presença da variante Delta. "Algumas alterações genômicas verificadas no Lacen mostraram características da Delta. Agora, todas as amostras foram para o Rio de Janeiro para avaliação. Essa descoberta, se confirmada, terá mais um interesse epidemiológico do que clínico", acrescentou.

Segundo a nota divulgada pelo Conceição, além do terceiro óbito, o surto teve o acréscimo de mais cinco pessoas, chegando a 59 contaminadas com o coronavírus. São 15 profissionais e 44 pacientes. Deste grupo, cinco pessoas seguem internadas em leitos de UTIs e uma pessoa em leito clínico. Os demais estão em tratamento domiciliar.