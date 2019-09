Aposta de Sorriso, no Mato Grosso, fatura mais de R$ 43 milhões na Mega-Sena

publicidade

Uma aposta de Sorriso, no Mato Grosso, acertou as seis dezenas do Concurso 2.191 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira no Espaço Loteria Caixa em São Paulo. O prêmio totalizou R$ 43.258.437,80, conforme a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 04 - 08 - 26 - 33 - 46 - 53.

A quina teve 104 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 20.552,88. Fizeram quatro números 5.272 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 579,20. O próximo sorteio poderá pagar R$ 2,3 milhões.