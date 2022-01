Ar frio perde força e RS volta a ter calor nesta segunda-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, e o ar frio na costa que trouxe dias agradáveis para a maioria das regiões desde a quinta-feira passada começa a dar lugar novamente ao ar quente típico da época do ano. O amanhecer tem temperatura agradável, mas aquece rapidamente e a tarde será com calor.

As maiores máximas se dão no Oeste e no Noroeste, mas a maioria das regiões atinge os 30ºC. O aquecimento traz chuva isolada, especialmente durante a tarde, sobretudo em pontos das Metades Norte e Leste gaúcha. Pontos muito isolados podem ter chuva forte ou temporal passageiro.

As mínimas rondam os 13ºC em São José dos Ausentes e os 18ºC em Passo Fundo. As máximas, por sua vez, podem chegar a 35ºC em Santa Rosa e 36ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19ºC e 32ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 18ºC e 28ºC.

A previsão do tempo para esta semana no RS indica sol e nuvens na maioria dos dias. Até quinta, no máximo, ocorrem pancadas isoladas de chuva associadas ao aquecimento. A temperatura se eleva gradualmente e o forte calor retorna com muito calor.

Na sexta-feira, uma frente fria traz chuva generalizada e isoladamente forte. No sábado, chove ainda em várias regiões com o tempo melhorando a partir do Oeste e do Sul gaúcho.