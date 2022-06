Ar polar tem auge neste domingo e frio aumenta em todo o Rio Grande do Sul

publicidade

As baixas temperaturas verificadas neste sábado, depois de uma sexta-feira com tempo instável e chuvoso, devem intensificar-se no domingo no Rio Grande do Sul. O alerta é da MetSul . Há previsão novamente de ocorrência de geada e frio abaixo de 0ºC. A massa de ar polar deixou o céu claro, sem nuvens e ensolarado.

Na manhã deste sábado em Porto Alegre, muitos aproveitaram o céu ensolarado e foram para os parques da cidade. Quem tinha de trabalhar, sair para algum compromisso ou ir às compras procurou agasalhar-se bem do frio. A temperatura mínima registrada foi de 7,5º C, em torno das 8h, na Capital.

Conforme a meteorologista Estael Sias, o ar polar atinge o ápice no domingo, com previsão de frio intenso no começo da manhã. A temperatura poderá baixar de zero em diversas regiões do Estado. “Modelos atmosféricos projetam temperatura ao redor de -1 a -3 na grande maioria das áreas. Na Serra Sudeste e Campos de Cima da Serra, na região de Ausentes, modelos chegam a indicar – 5°C”, informou. Em Porto Alegre, a previsão é de uma mínima de 3°C, enquanto a região do Vale do Rio Sinos pode ter 1°C.

“A formação de geada tende a ser ampla pelo território gaúcho. O fenômeno poderá começar a se formar mais cedo já na madrugada devido às condições atmosféricas favoráveis. À tarde fica ensolarada em todas as regiões e com vento calmo o aquecimento maior em relação ao sábado com máxima entre 16 e 18°C. A umidade relativa do ar fica baixa durante a tarde com índices que poderão baixar de 30%”, indicou Estael Sias.

Segundo levantamento de equipe da MetSul com base na rede de dados do Instituto Nacional de Meteorologia e estações particulares, a menor marca neste sábado foi registrada no município de Pinheiro Machado com -4,7°C, uma das menores temperaturas do ano até agora.

O frio intenso marcou presença também em Quaraí (-1,9°C), Herval (-1,0°C), Pelotas (-0,8°C)O, Jari (0,0°C), Vila Nova do Sul (0,0°C), São Sepé (0,0°C), Santa Rosa (0,4°C), Espumoso (0,4°C), Santana do Livramento (0,5°C), Aceguá (0,6°C), Tupanciretã (0,9°C) e Campos Borges (1,0°C).