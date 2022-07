"Arraial do Amor" distribui alimentos e agasalhos para pessoas em situação de rua em Porto Alegre

publicidade

O clima frio de sábado foi colocado de lado, ao menos por algumas horas, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. O local foi palco para o Arraial do Amor, uma festa feita especialmente para pessoas em situação de rua. Na estrutura montada em espaço cedido pela prefeitura, houve distribuição gratuita de comidas típicas, pipoca, algodão-doce, maçã do amor, refrigerante, quentão sem álcool e agasalhos. A ação é uma iniciativa do projeto Anjas de Batom, fundado por Vanessa Silveira.

“A gente vai entregar comida e agasalhos para eles, mas de uma forma diferente, oportunizando que eles também participem. Assim, eles vão poder escolher o que querem comer, indo em cada uma das barraquinhas”, explica. O serviço de corte de cabelo também foi oferecido no evento, através de cabeleireiros voluntários. “A intenção é inseri-los, eles poderem participar, dançar uma música”, acrescenta. Duas bandas foram contratadas para o evento.

Os fundos para o arraial foram angariados pelas redes sociais e toda a organização foi feita por voluntários, que começaram a montar as barraquinhas ainda pela manhã. A festa estava marcada para as 14h e, durante a semana, Vanessa passou pela praça, avisando algumas pessoas em situação de rua sobre o arraial. “Eu conversei com um deles, o David, e ele foi avisando aos outros. Muitos ouviram no rádio também”, afirma.

Logo no início da festividade, já se formava uma pequena fila nas barracas de comida. Idosos, adultos e crianças comiam, dançavam e alguns aproveitaram para cortar o cabelo. David também compareceu e garantiu que a comida estava ótima. O clima de alegria foi completado com a presença dos palhaços da ONG Viver de Rir.

O projeto Anjas de Batom começou em dezembro de 2016 e, desde então, vem, uma vez por mês, realizando festas e ações de forma totalmente gratuita e voluntária para os mais diversos públicos. “Fazemos em asilos, orfanatos, mas nosso carro-chefe são as festas de 15 anos coletivas. Todos os anos, selecionamos meninas para participar”, conta Vanessa.

Além da arrecadação de doações pelas redes sociais, o Anjas de Batom conta com um projeto secundário: o Vista-se e Voe. “Por conta das festas de 15 anos que fazemos, nós temos um acervo de roupas de festa. Roupas lindas que nós locamos a baixo custo para poder angariar fundos”, explana a idealizadora do projeto.