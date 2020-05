Asilo em Buenos Aires tem contágios em massa por Covid-19

publicidade

Um grupo de 25 idosos de uma casa de repouso de Buenos Aires foi levado nesta quinta-feira para um hospital após serem diagnosticados com o novo coronavírus, segundo verificaram jornalistas da AFP. "Surgiu um caso positivo em um funcionário. Agora estamos retirando 25 contagiados entre os 40 residentes, ainda que estejam assintomáticos", disse um médico na porta do asilo situado no bairro residencial de classe média, Recoleta.

Enquanto os idosos eram levados em macas, inúmeras ambulâncias do serviço de emergência da cidade bloqueavam o trânsito nas ruas. Os 15 residentes restantes também serão testados e tratados em hospitais privados que aceitem os seus planos de saúde, segundo fontes.

Desde que surgiu o primeiro caso da pandemia na Argentina, em 4 de março, as estatísticas oficiais registram 5.195 casos, 273 mortes e 1.601 recuperados.

Epidemiologistas e infectologistas que aconselham as determinações do governo afirmam que os asilos, prisões e assentamentos da capital argentina e sua periferia são locais potencialmente mais perigosos para o contágio em massa.

Outras casas de repouso sofreram intervenções ou foram fechadas desde que a epidemia atingiu o país, com inúmeras mortes e hospitalizações.